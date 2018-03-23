Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к РФ

Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к России в мире

На протяжении многих веков к России относились как к врагу и сопернику, у некоторых стран Запада остаются определённые «пережитки тех времён» в отношении к российской стороне. Об этом в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, это не означает, что подобную философию разделяют все западные страны.

«Многие европейские страны понимают, что Россия — неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание — и так далее», — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря, нельзя говорить, что это злое отношение к России преобладает.

«Проблема серьёзная, но есть и, скажем так, трезвые голоса, которые мы слышим в различных регионах мира», — подчеркнул он.

Ранее в правительстве Германии заявили, что признают необходимость контактов с Россией вопреки разногласиям.