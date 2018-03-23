Ещё
Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к России в мире 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На протяжении многих веков к России относились как к врагу и сопернику, у некоторых стран Запада остаются определённые «пережитки тех времён» в отношении к российской стороне. Об этом в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это не означает, что подобную философию разделяют все западные страны.
«Многие европейские страны понимают, что Россия — неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание — и так далее», — сказал Песков.
По мнению пресс-секретаря, нельзя говорить, что это злое отношение к России преобладает.
«Проблема серьёзная, но есть и, скажем так, трезвые голоса, которые мы слышим в различных регионах мира», — подчеркнул он.
Ранее в правительстве Германии заявили, что признают необходимость контактов с Россией вопреки разногласиям.
16 марта французский посол Сильви Берманн отметила, что отношения России и Франции остаются тесными.
RT на русском: последние новости
Слушания по жалобам в отношении депутата Слуцкого пройдут в Госдуме 21 марта Захарова прокомментировала задержание Савченко Эксперт оценил план Лондона убедить союзников в ЕС выслать российских дипломатов
 Ещё 342 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1104
Раскрыта главная цель Путина на новый срок213
Британия боится мести России83
Успенскую сняли с рейса за дебош97
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение