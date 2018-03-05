Путин заявил о необходимости использовать отечественное ПО в транспортных проектах

Путин заявил об использовании ПО в транспортных проектах. «Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров», — сказал Путин. Об этом российский лидер заявил в ходе съезда Союза транспортников России Он отметил, что речь идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения.