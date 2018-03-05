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Путин заявил об использовании ПО в транспортных проектах
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Путин заявил о необходимости использовать отечественное ПО в транспортных проектах 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Путин заявил об использовании ПО в транспортных проектах.
Об этом российский лидер заявил в ходе съезда Союза транспортников России.
«Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров», — сказал Путин.
Он отметил, что речь идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения.
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