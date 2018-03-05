Косачев: отношения Москвы и Сеула «сейчас в продвинутой фазе»

"Я не буду утверждать, что наши подходы к современным проблемам мироустройства во всем совпадают, но я уверен в том, что совпадают интересы. Этот интерес в том, чтобы мир был безопасным, стабильным, чтобы в нем не было взаимных угроз и не было риска начала военных конфликтов, что особенно актуально с учетом наличия общего для нас соседа — КНДР", — отметил глава международного комитета Совфеда.

Вместе с тем Косачев добавил, что отношения между Россией и Южной Кореей "находятся сейчас в продвинутой фазе своего развития".