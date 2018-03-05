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Косачев: отношения Москвы и Сеула «сейчас в продвинутой фазе»
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Косачев: отношения Москвы и Сеула «сейчас в продвинутой фазе», но о прорыве говорить рано 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает преждевременным говорить о прорыве в отношениях между Россией и Южной Кореей и отмечает, что позиция по неучастию Сеула в антироссийских западных санкциях могла бы использоваться более продуктивно.
"Мы знаем, что Республика Корея изначально не принимала и не принимает участие в санкционной кампании Запада, нацеленной против России. В то же время констатируем, что те возможности, которые создает такая позиция Южной Кореи, пока используются не в полном объеме, и говорить о том, что в наших отношениях происходят прорывы, пока преждевременного", — сказал Косачев на встрече с депутатом Национального собрания Республики Корея, руководителем двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ёном.
Вместе с тем Косачев добавил, что отношения между Россией и Южной Кореей "находятся сейчас в продвинутой фазе своего развития".
"Я не буду утверждать, что наши подходы к современным проблемам мироустройства во всем совпадают, но я уверен в том, что совпадают интересы. Этот интерес в том, чтобы мир был безопасным, стабильным, чтобы в нем не было взаимных угроз и не было риска начала военных конфликтов, что особенно актуально с учетом наличия общего для нас соседа — КНДР", — отметил глава международного комитета Совфеда.
Также на встрече Косачев подтвердил, что прорабатывается вопрос о визите спикера СФ Валентины Матвиенко в Южную Корею. "Осталось согласовать удобные для сторон сроки", — сказал сенатор.
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