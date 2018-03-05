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ЦИК приветствует инициативу Собчак по альтернативным дебатам
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ЦИК приветствует инициативу Собчак по проведению дебатов на альтернативной площадке 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Центризбирком России готов оказать содействие кандидату в президенты Ксении Собчак в организации альтернативных предвыборных дебатов. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
В ЦИК 5 марта прошла встреча кандидатов и их представителей с Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. Впрочем, договориться об изменении формата дискуссий не удалось. Собчак предложила всем кандидатам принять участие в альтернативных дебатах в формате "один на один" на независимой площадке.
"Пожалуйста, это их право. В соответствии с законом они могут это делать. Вопрос только в одном: все зависит исключительно от них, как они между собой договорятся", — прокомментировала Памфилова инициативу Собчак.
Она добавила, что ЦИК заинтересован в максимально интересной полемике кандидатов.
"Если удастся это сделать, я только двумя руками буду это приветствовать, потому что, я надеюсь, и зрителям это будет интересно. Мы готовы, если необходимо, оказать дополнительное содействие в этом", — подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что Первый канал готов перенести время записи дебатов, которые выходят в эфир в 8 часов утра, на более удобное для кандидатов. Сейчас дебаты записываются на Первом канале в Москве поздно вечером и вскоре выходят в эфир в восточных регионах страны.
"Мы готовы, и Первый канал идет навстречу, изменить на более удобное время записи", — сказала Памфилова.
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