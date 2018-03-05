ЦИК приветствует инициативу Собчак по альтернативным дебатам

"Пожалуйста, это их право. В соответствии с законом они могут это делать. Вопрос только в одном: все зависит исключительно от них, как они между собой договорятся", — прокомментировала Памфилова инициативу Собчак.

В ЦИК 5 марта прошла встреча кандидатов и их представителей с Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. Впрочем, договориться об изменении формата дискуссий не удалось. Собчак предложила всем кандидатам принять участие в альтернативных дебатах в формате "один на один" на независимой площадке.