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Путин поручил проработать создание экологического транспортного парка
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Путин поручил проработать создание экологического транспортного парка 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И БИЗНЕСУ ПРОРАБОТАТЬ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПАРКА
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