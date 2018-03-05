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Володин пригласил на выборы десятки наблюдателей из-за рубежа
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Володин пригласил на выборы президента десятки иностранных наблюдателей 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разослал приглашения принять участие в качестве наблюдателей на президентских выборах в России 75 иностранным депутатам и политологам, сообщается на сайте Госдумы.
"5 марта Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа. Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что ранее Володин отправил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.
Сообщалось также, что Госдума пригласила на выборы-2018 почти 250 иностранных наблюдателей.
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