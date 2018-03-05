Володин пригласил на выборы десятки наблюдателей из-за рубежа

Володин пригласил на выборы президента десятки иностранных наблюдателей

"5 марта Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа. Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", — говорится в тексте официального сообщения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разослал приглашения принять участие в качестве наблюдателей на президентских выборах в России 75 иностранным депутатам и политологам, сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что ранее Володин отправил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.

Сообщалось также, что Госдума пригласила на выборы-2018 почти 250 иностранных наблюдателей.