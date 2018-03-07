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Грудинин извинился перед Собчак
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Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время дебатов на Первом канале попросил у Ксении Собчак прощения от всех мужчин за оскорбления от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и после этого покинул студию, заявив, что отказывается участвовать в дебатах.
В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
"Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду… У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи как обида Ксении Анатольевны… От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней… и считаю, что мы должны поздравить ее", — сказал Грудин и вручил Собчак букет цветов.
При этом кандидат в президенты от КПРФ заметил, что "она вряд ли победит".
"Победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником", — заявил он, после чего сообщил, что "покидает мероприятие" и ушел из студии.
Ранее Грудинин заявлял, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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