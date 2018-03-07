Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского

"Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду… У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи как обида Ксении Анатольевны… От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней… и считаю, что мы должны поздравить ее", — сказал Грудин и вручил Собчак букет цветов. В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина . Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

"Победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником", — заявил он, после чего сообщил, что "покидает мероприятие" и ушел из студии. При этом кандидат в президенты от КПРФ заметил, что "она вряд ли победит".

Ранее Грудинин заявлял, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.