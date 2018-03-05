В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за выборами

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта, создали в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Общественной палаты столицы, написал в своем Twitter спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Создан Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ 18 марта. На заседании совета Общественной палаты Москвы единогласно проголосовали "За". Руководителем Общественного штаба избран Алексей Венедиктов, его замами — я [Алексей Шапошников] и [заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы] Вадим Ковалев", — написал спикер столичного парламента.
Как уточнили в пресс-службе парламентария, в структуру Общественного штаба входят: группа разбора, мобильные группы, видеоцентр, корпус общественных наблюдателей, пресс-центр, колл-центр.
Ранее Общественная палата Москвы поручила своему председателю, главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову заняться созданием общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами президента РФ, а также подготовить "кодекс этики" наблюдателей.
5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Общественной палате РФ и общественным палатам регионов выставлять наблюдателей во время выборов главы государства.