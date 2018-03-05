Миллион долларов и золото могут стоить Грудинину выборов

Миллион долларов и пять килограммов золота могут стоить Грудинину выборов

«Не удивлюсь, если завтра у меня обнаружат Янтарную комнату». Так Павел Грудинин прокомментировал информацию о миллионе долларов в швейцарском банке и пяти килограммах золота. Эти сообщения он назвал «очередным вбросом».

Реплика Грудинина на его странице в Facebook появилась только поздно вечером в понедельник. В этот день ЦИК заявил, что получил из Швейцарии информацию о 13 счетах, которые Грудинин имел на 31 декабря. И это может стоить кандидату от КПРФ участия в президентской гонке. Наверное, лучшим ответом со стороны Грудинина было бы сразу после заявления ЦИК предъявить журналистам документы о том, что он закрыл счета. Или, например, уверять, что счетов никогда и не было, а швейцарский UBS что-то напутал. Но весь понедельник кандидат хранил молчание.

В КПРФ заявляли, что все счета Грудинин закрыл, но опять-таки ссылались на то, что это он так говорил и что нет оснований ему не верить. Доверенное лицо Грудинина Юрий Болдырев на дебатах рассказал, что «по просьбе Грудинина помогал ему, готовил документ, который он подписал, из него ясно следует, что никаких миллиардов на счетах не было, все счета закрыты до момента регистрации, и сумма рыночная того, что там было, в пределах 26 млн рублей… все остальное ложь и клевета». Однако на прямой вопрос Business FM Болдырев ответил вот так:

— Он закрыл эти счета или нет?

— Я же не являюсь его финансовым уполномоченным, я могу сказать вам одно — он подал заявление, в котором ясно и однозначно сказано, что он все счета закрыл. Никаких фактов, опровергающих это заявление, у нас с вами нет. Точка.

— Ну, я так понимаю, что никаких документов, подтверждающих или опровергающих то или иное закрытие или незакрытие этих счетов, тоже нет?

— Вы знаете, я доверенное лицо, а не финансовый уполномоченный.

Подробности того, что было на счетах, приводит издание Life.ru, которое, кстати, еще до сенсационного заявления ЦИК объявило награду в миллион рублей тому, кто предоставит документы по счетам Грудинина.

Если верить этим данным, на счетах были евро — в пересчете 6 млн рублей, золото в слитках на пять килограммов. Еще около 35 млн рублей — вложения в инвестфонды, связанные с UBS. Это ПИФы, доходность одного из них на пятилетнем отрезке, по данным Life.ru, порядка 40%, другого — около 3%. Как глава Совхоза имени Ленина мог забыть закрыть все эти счета?

Станислав Машагин гендиректор компании «Волга Капитал Эдвайзорс» «Можно сказать, что господин Грудинин относится к категории состоятельных граждан, источник происхождения доходов которых прозрачен. Поэтому крупные финансовые институты, такие как UBS, открывают счета и обслуживают. То, что доходность по этим бумагам невысокая, но положительная, об этом можно сказать, что он выбирает наиболее грамотные способы приумножения своего капитала в условиях низких и отрицательных ставок в этих странах. Конечно, эти счета невозможно закрыть за один день, и за неделю, и за одну поездку. Это огромное количество бумаг и огромное количество сложностей. Судя по всему, здесь проблема была в том, что их очень не хотелось возвращать на родину. Или не было такой возможности, заранее их прекратить, эти вложения, поскольку потери были бы слишком велики».

Грудинин стал участником предвыборной гонки внезапно, может быть, даже для себя, возможно, отсюда и обилие «неподчищенных хвостов». А может, просто не думал, что проверять будут тщательно. Пока ЦИК пригрозил только оглаской на плакатах на избирательных участках, говорит зампред Центризбиркома Николай Булаев

Николай Булаев, зампред Центризбиркома: «У нас уже по четырем кандидатам написано, есть информация, в том числе и по Грудинину, где указано, что они предоставили не совсем точную информацию. По господину Грудинину будет допечатана информация, которой сейчас мы обладаем. Речь идет о финансовых инструментах за рубежом. Инвестиционный счет, золото — все это запрещено законом для граждан, которые баллотируются».

Но за незакрытые счета Грудинину вполне может угрожать и снятие с выборов.

Александр Игнатов , исполнительный директор Российского общественного института избирательного права: «Самое главное — это факт все-таки того, что будет ли установлено вот это нарушение с его стороны, то есть что он не закрыл эти счета. Это же должно быть установлено уже совершенно конкретно, если речь идет об отмене регистрации кандидата. Должны быть доказательства, что это его счета, а не однофамильца. И после этого уже кто-то должен из заинтересованных лиц (это либо центральная комиссия, либо другой кандидат) обратиться с соответствующим заявлением в Верховный суд».

Кстати, вокруг Михаила Прохорова , когда тот выдвигался в президенты, подобных скандалов не было. В прошлом году издание Daily Beast писало, что якобы владельцу «Онэксима» фактически принадлежало 23 счета в кипрском филиале банка FBME, впоследствии закрытого. Якобы счета были оформлены на подставных лиц в связи с его выдвижением в президенты. Хотя представитель Прохорова уверял, что бизнесмен не просил ни один банк скрыть его активы.