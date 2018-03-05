Собчак высказалась о провалившихся дебатах на ТВ

Собчак высказалась о провалившихся дебатах

Ряд претендентов на пост главы государства не удовлетворены нынешним форматом телевизионных дебатов, который подразумевает присутствие в студии всех одновременно. Его изменению и была посвящена сегодняшняя встреча кандидатов или их представителей с председателем ЦИК Эллой Памфиловой

«Это совершенно не конструктивная позиция», — уверена она. Собчак сообщила журналистам, что приняла решение покинуть совещание до его окончания, когда поняла, что формат не будет изменен.

Кроме того, Собчак рассказала, что намерена подготовить независимую площадку для дебатов, на которой кандидаты будут дебатировать по желанию и один на один. Она отметила, что пригласит на свою площадку всех кандидатов и независимые СМИ.