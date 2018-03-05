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Собчак высказалась о провалившихся дебатах на ТВ
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Собчак высказалась о провалившихся дебатах 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Ксения Собчак покинула совещание в Центральной избирательной комиссии, которое было посвящено изменению формата дебатов, сообщает ТАСС.
Ряд претендентов на пост главы государства не удовлетворены нынешним форматом телевизионных дебатов, который подразумевает присутствие в студии всех одновременно. Его изменению и была посвящена сегодняшняя встреча кандидатов или их представителей с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
Собчак сообщила журналистам, что приняла решение покинуть совещание до его окончания, когда поняла, что формат не будет изменен.
«Это совершенно не конструктивная позиция», — уверена она.
По словам кандидата в президенты, изменение формата дебатов не поддержали ее соперники Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин, в то время как Владимир Жириновский последовал примеру Собчак и покинул совещание.
"Тот формат дебатов, который есть на первом и втором каналах, он абсолютно неприемлем… Это как бы дебаты на как бы выборах. Специально сделан формат такой, чтобы мы как школьники по две минуты что-то отбарабанили и после этого нас крестами показывать… Есть среди кандидатов специальные регулируемые люди, которые противостоят этой идее (дебатам кандидатов один на один)", — сказала Собчак, слова которой приводит РИА Новости.
Кроме того, Собчак рассказала, что намерена подготовить независимую площадку для дебатов, на которой кандидаты будут дебатировать по желанию и один на один. Она отметила, что пригласит на свою площадку всех кандидатов и независимые СМИ.
Недовольство Собчак форматом теледебатов может быть вызвано инцидентом, произошедшим на прошлой неделе: во время дебатов на одном из федеральных каналов лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил ее, на что Собчак ответила, выплеснув в него стакан воды. Позже пресс-служба ЛДПР назвала произошедшее «отвратительной провокацией» со стороны «кремлевского засланного казачка». Собчак же объяснила свой поступок необходимостью «купировать приступ зашедшегося в сквернословии бедняги».
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