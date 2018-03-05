Ещё
Песков высказался об «Оскаре» фильму о Родченкове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков со скепсисом воспринял вручение «Оскара» фильму о Родченкове 

Lenta.ru 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение киноакадемиков вручить премию «Оскар» фильму «Икар» о допинг-скандале в России. Его слова в понедельник, 5 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности [бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова. Поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», — ответил Песков на просьбу журналистов оценить, является ли присвоение премии этой картине каким-либо политическим ходом.
В то же время Песков заметил, что вручение премий все-таки не повод для комментария из Кремля.
Церемония вручения «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России завоевал премию в категории «лучший документальный фильм».
Картина повествует о велогонщике-любителе, который пытается выиграть гонку с помощью допинга. Он обращается за консультацией к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Выясняется, что у последнего в России была собственная программа, которая помогала спортсменам использовать допинг и не попадаться. В фильме рассказывается о роли Родченкова на Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, его побеге из России и способах тайного применения допинга российскими атлетами.
Lenta.ru: последние новости
Собчак уронили и облили «за Жириновского» Путин рассказал об активной работе шпионов в России Российский газ согреет британцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба «Северного потока — 2»104
США ответили на просьбу Рыбки46
Как живет победитель лотереи29
России предрекли «нефтяной предел»62
Навальный стал третьим в деле Рыбки48
Видео
01:11
Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
Экономика
00:37
Навальный стал третьим в деле Рыбки
Происшествия
03:51
Решена судьба «Северного потока — 2»
Экономика
00:46
США ответили на просьбу Рыбки
США В мире
01:50
У Грудинина нашли золото в Швейцарии
Политика Выборы 2018
00:40
Москву ждет аномальный снегопад 8 марта
Новости Москвы Погода
03:10
МКАД парализовало после массовой аварии
Происшествия
00:42
Стало известно, куда попадет Рыбка после Таиланда
Шоу-бизнес
03:55
Собчак призвала убрать могилу Сталина с Красной площади
Политика
02:14
Водитель сбил девочку и отвез ее в торговый центр
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение