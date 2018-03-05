Песков высказался об «Оскаре» фильму о Родченкове

Песков со скепсисом воспринял вручение «Оскара» фильму о Родченкове

«Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности [бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова. Поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», — ответил Песков на просьбу журналистов оценить, является ли присвоение премии этой картине каким-либо политическим ходом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение киноакадемиков вручить премию «Оскар» фильму «Икар» о допинг-скандале в России. Его слова в понедельник, 5 марта, передает корреспондент «Ленты.ру»

В то же время Песков заметил, что вручение премий все-таки не повод для комментария из Кремля.

Церемония вручения «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России завоевал премию в категории «лучший документальный фильм».

Картина повествует о велогонщике-любителе, который пытается выиграть гонку с помощью допинга. Он обращается за консультацией к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Выясняется, что у последнего в России была собственная программа, которая помогала спортсменам использовать допинг и не попадаться. В фильме рассказывается о роли Родченкова на Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, его побеге из России и способах тайного применения допинга российскими атлетами.