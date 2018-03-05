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В комиссии СФ считают возможными провокации извне
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В комиссии СФ считают возможными провокации и кибератаки извне на выборах президента РФ 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Грубые провокации и кибератаки извне, в том числе на государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы", возможны до дня голосования, а также непосредственно 18 марта — в день выборов президента РФ. Об этом говорится в ежегодном докладе (имеется в распоряжении ТАСС) временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России.
"Есть основания полагать, что в оставшееся до дня голосования время, а также в день самого голосования могут предприниматься грубые провокации как с использованием кибератак (включая помехи ГАС "Выборы"), так и иными способами, в том числе не только со стороны США и их ближайших партнеров по антироссийской деятельности", — говорится в докладе, подготовленном комиссией.
Как говорится в резолютивной части доклада, комиссия планирует и дальше расширять свою законотворческую деятельность в период после окончания президентских выборов, в том числе по устранению "серых зон" в российском законодательстве, установлению действенных мер в отношении иностранных лиц и организаций за попытки вмешательства в электоральный суверенитет РФ, возможности проведения полноценных парламентских расследований по фактам грубого и масштабного вмешательства извне в суверенные дела РФ и др.

Дальнейшие планы комиссии

Также в докладе отмечается, что комиссия СФ планирует подготовить и опубликовать во второй половине мая, после инаугурации президента специальный доклад, посвященный попыткам зарубежного вмешательства в выборы президента РФ в 2018 году. Кроме того, в июле этого года будет начата публикация "Черной книги" вмешательства в дела суверенных государств.
Также в первом полугодии этого года продолжится проработка вопросов, связанных с введением обязательной суверенной экспертизы при принятии тех или иных актов законодательного характера.
В период с марта по октябрь будут более подробно проработаны такие вопросы, как использование грубой политизации спорта для внешнего давления на РФ и противодействие таким попыткам с использованием всех законных возможностей, угрозы негативного внешнего воздействия антироссийской направленности в сфере культуры и возможные меры реагирования на них со стороны государства и общества, намеренная политизация извне вопросов экологического характера.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы санкций как инструмента внешнего давления на РФ и уровень обеспечения финансово-экономического суверенитета, усиление консолидации сил мирового сообщества в противостоянии незаконной политике вмешательства в суверенные дела государств — членов ООН. Также сенаторы планируют проанализировать риски внешнего вмешательства в период подготовки и проведения региональных и муниципальных выборов в сентябре этого года.
"Очередной ежегодный доклад комиссии планируется опубликовать в конце 2018 — начале 2019 годов", — говорится в докладе.
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