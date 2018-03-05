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Стало известно, сколько россиян досрочно проголосовали
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Досрочно на выборах президента проголосовали 10 тыс. россиян 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
На выборах президента России досрочно проголосовали 10 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник член ЦИК РФ Александр Клюкин.
"Досрочно проголосовало у нас 10 тыс. человек в стране", — сказал Клюкин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России.
28 февраля ЦИК сообщал о 2,9 тыс. проголосовавших досрочно. Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах, на судах, которые в день выборов будут в плавании, на полярных и метеостанциях, в заповедниках и охотохозяйствах проводится с 25 февраля.
Сообщается также, что более 2,2 млн избирателей подали заявления о желании проголосовать по месту пребывания на выборах президента РФ. "Подали заявления для того, чтобы проголосовать по месту нахождения 2 млн 242 тыс. человек", — сказал Клюкин.
2 марта ЦИК сообщал об 1,7 млн поданных заявлений. Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно сделать также в любой участковой избирательной комиссии.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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