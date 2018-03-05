Собчак призвала убрать могилу Сталина с Красной площади 

Кандидат в президенты Ксения Собчак призвала приравнять публичную реабилитацию Иосифа Сталина к преступлению и потребовала «смыть позорное пятно», убрав могилу Сталина с Красной площади.
«Приговор Сталину вынесла история. Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции 2009 года приравняла сталинский режим к нацистскому. Сталин и Гитлер — близнецы-братья, навеки проклятые человечеством», — заявила Ксения Собчак на своем YouTube-канале.
Она отметила, что в 1937-1938 годах было вынесено почти 700 тыс. смертных приговоров, и напомнила о тех, кто умер в лагерях от болезней и ран.
«Вспомним о 2 млн крестьян, репрессированных во время коллективизации, депортировано 200 тыс. крымских татар, 100 тыс. калмыков. Из полумиллиона репрессированных чеченцев и ингушей погиб каждый четвертый», — сообщила Собчак добавив, что она согласна с Рамзаном Кадыровым, который проклял Сталина.
По ее словам, стыдно и страшно, что в XXI веке в стране шесть из восьми кандидатов в президенты прославляют и оправдывают преступления против русского народа. Собчак раскритиковала Грудинина, заявившего, что «Сталин — наш лучший лидер за последние сто лет».
«Представьте, как в современной Германии кандидат в канцлеры говорит: «Голосуйте за меня, у меня усы как у фюрера». Вы, псевдопатриоты, неужели вы действительно думаете. Что России больше нечем гордиться, кроме фигуры кровавого тирана?», — заявила телеведущая.
По словам Собчак, от позорного пятна, которым является Сталин, нужно избавиться, и говорить правду:
«Он ответственен за смерти миллионов людей. Политики, признающие за ним мифическую положительную роль — соучастники его преступлений, и новых преступлений в будущем», — отметила Собчак.
По ее словам, Сталин должен быть убран с Красной площади, а его публичная реабилитация должна стать преступлением, наравне с оправдание фашизма. «А политики, мечтающие об эффективных 40-50-х, должны работать экскурсоводами в музее ГУЛАГа, а не вести нашу страну в будущее».
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).