Собчак призвала убрать могилу Сталина с Красной площади

«Приговор Сталину вынесла история. Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции 2009 года приравняла сталинский режим к нацистскому. Сталин и Гитлер — близнецы-братья, навеки проклятые человечеством», — заявила Ксения Собчак на своем YouTube-канале. Кандидат в президенты Ксения Собчак призвала приравнять публичную реабилитацию Иосифа Сталина к преступлению и потребовала «смыть позорное пятно», убрав могилу Сталина с Красной площади.

«Вспомним о 2 млн крестьян, репрессированных во время коллективизации, депортировано 200 тыс. крымских татар, 100 тыс. калмыков. Из полумиллиона репрессированных чеченцев и ингушей погиб каждый четвертый», — сообщила Собчак добавив, что она согласна с Рамзаном Кадыровым, который проклял Сталина. Она отметила, что в 1937-1938 годах было вынесено почти 700 тыс. смертных приговоров, и напомнила о тех, кто умер в лагерях от болезней и ран.

«Представьте, как в современной Германии кандидат в канцлеры говорит: «Голосуйте за меня, у меня усы как у фюрера». Вы, псевдопатриоты, неужели вы действительно думаете. Что России больше нечем гордиться, кроме фигуры кровавого тирана?», — заявила телеведущая. По ее словам, стыдно и страшно, что в XXI веке в стране шесть из восьми кандидатов в президенты прославляют и оправдывают преступления против русского народа. Собчак раскритиковала Грудинина , заявившего, что «Сталин — наш лучший лидер за последние сто лет».

«Он ответственен за смерти миллионов людей. Политики, признающие за ним мифическую положительную роль — соучастники его преступлений, и новых преступлений в будущем», — отметила Собчак. По словам Собчак, от позорного пятна, которым является Сталин, нужно избавиться, и говорить правду:

По ее словам, Сталин должен быть убран с Красной площади, а его публичная реабилитация должна стать преступлением, наравне с оправдание фашизма. «А политики, мечтающие об эффективных 40-50-х, должны работать экскурсоводами в музее ГУЛАГа, а не вести нашу страну в будущее».