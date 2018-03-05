В ЦИК заявили об активном старте голосования за рубежом

Граждане России, находящиеся за рубежом, начали активно досрочно голосовать на президентских выборах. Об этом заявил в понедельник ТАСС член Центризбиркома РФ Василий Лихачев на проходящем в Москве международном форуме "Вместе с Россией", который проводит Фонд "Русский мир".
Досрочное голосование за рубежом началось 2 марта.
"Мы весьма позитивно оцениваем старт досрочного голосования за рубежом. У меня была информация, что вчера на ряде участков в Греции возникли очереди, мне даже пришлось выходить на соответствующие структуры министерства иностранных дел, чтобы эту ситуацию держали под контролем", — отметил Лихачев.
По его словам, люди "делают это по зову сердца". "Я уже вывел для себя формулу этих выборов, по крайней мере, за рубежом, из трёх "п": патриотизм, прагматизм и право", — сказал член ЦИК. Он подтвердил, что патриотизм "ощущается в официальных обращениях в ЦИК, в МИД, в администрацию президента с просьбой объяснить, где участки, как до них добраться".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.