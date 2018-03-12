Собчак рассказала о зарубежных счетах Грудинина

«Я лично запросила документы по Грудинину. И у меня есть распечатка, я могу сказать — у него действительно 13 незакрытых иностранных счетов», — заявила Собчак в эфире ТВЦ. Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в ходе дебатов рассказала о 13 незакрытых счетах Павла Грудинина в иностранных банках.

Телеведущая отметила, что понимает, почему Грудинин не закрыл счета, так как сделать это, по ее мнению, не очень просто. Собчак сказала, что кандидат, нарушивший закон о выборах, «должен сам сняться или объяснить, почему он обманывает людей». По ее словам, счета были открытыми в декабре, и с тех пор Грудинин мог их закрыть.

Видео опубликовано на Youtube (заявление о счетах Грудинина — с 34 минуты).

На прошлой неделе стало известно, что кандидат в президенты России Павел Грудинин имеет незакрытые иностранные счета, в том числе обезличенные металлические, на которых находится золото. Замглавы ЦИК Николай Булаев , сообщал, что на 13 счетах в Швейцарии у Грудинина перед регистрацией кандидатом было около 1 млн долларов, в том числе около 174 унций золота.

Как заявлял ранее в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой , разговоры о том, что у кандидата в президенты Грудинина есть и недвижимость за пределами России , и счета за границей, могут привести к тому, что в ходе следующей президентской кампании подобные кандидаты уже не смогут пройти регистрацию.