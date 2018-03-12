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Собчак рассказала о зарубежных счетах Грудинина
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Собчак рассказала о зарубежных счетах Грудинина 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в ходе дебатов рассказала о 13 незакрытых счетах Павла Грудинина в иностранных банках.
«Я лично запросила документы по Грудинину. И у меня есть распечатка, я могу сказать — у него действительно 13 незакрытых иностранных счетов», — заявила Собчак в эфире ТВЦ.
Телеведущая отметила, что понимает, почему Грудинин не закрыл счета, так как сделать это, по ее мнению, не очень просто. Собчак сказала, что кандидат, нарушивший закон о выборах, «должен сам сняться или объяснить, почему он обманывает людей». По ее словам, счета были открытыми в декабре, и с тех пор Грудинин мог их закрыть.
Представитель Грудинина, журналист Максим Шевченко назвал слова Собчак «ложью» и «стукачеством», и отметил, что телеведущая обвиняет в преступлении не Грудинина, а ЦИК во главе с Эллой Памфиловой.
Видео опубликовано на Youtube (заявление о счетах Грудинина — с 34 минуты).
На прошлой неделе стало известно, что кандидат в президенты России Павел Грудинин имеет незакрытые иностранные счета, в том числе обезличенные металлические, на которых находится золото. Замглавы ЦИК Николай Булаев, сообщал, что на 13 счетах в Швейцарии у Грудинина перед регистрацией кандидатом было около 1 млн долларов, в том числе около 174 унций золота.
Как заявлял ранее в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, разговоры о том, что у кандидата в президенты Грудинина есть и недвижимость за пределами России, и счета за границей, могут привести к тому, что в ходе следующей президентской кампании подобные кандидаты уже не смогут пройти регистрацию.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что Грудинин с его счетами за границей является угрозой для безопасности России.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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