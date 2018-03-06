Совфед прогнозирует попытки США вмешаться в выборы

"Нам ставят в вину расходы RT на рекламу — не более нескольких десятков тысяч долларов. Однако в бюджете США миллиарды долларов предусмотрены на меры по вмешательству в дела суверенных государств", — утверждает он.

Климов отметил, что бюджет США предусматривает "миллиарды долларов" на вмешательство в дела суверенных государств.