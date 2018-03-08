Ещё
На Украине решили сорвать выборы президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине решили сорвать выборы президента России 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Украинские националисты пригрозили заблокировать проведение на территории страны выборы президента России. Об этом сообщает «112 Украина».
Избирательные участки для граждан России планируется открыть в диппредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
«Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали», — говорится в совместном заявлении националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и запрещенной в России организации «Правый сектор».
Националисты подчеркивают, что «Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса».
«Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины», — подытоживают националисты. По их словам, они намерены блокировать здания и устраивать «коридоры позора» для тех, кто будет пытаться проголосовать.
Выборы российского президента пройдут 18 марта.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля524
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»227
Порошенко предложили заткнуться в ответ121
Джонсон отказался пожимать руку послу России479
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение