В ГД призвали проживающих за рубежом россиян идти на выборы

В Госдуме призвали проживающих за рубежом россиян принять участие в выборах президента РФ

"Давайте вместе построим общее будущее, приняв активное участие в выборах президента РФ 18 марта", — сказал он, открывая международный форум "Вместе с Россией". Никонов добавил, что "избирательные участки 18 марта откроются в 143 странах мира, где будут голосовать наши граждане, которые живут или будут находиться в этих странах". Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, глава фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов призвал всех россиян, которые 18 марта будут находиться за рубежом, принять участие в выборах президента РФ.

"Россия принадлежит к тому немногому количеству стран, которые, безусловно, сохраняют свой суверенитет, безусловно, могут сформировать власть, выражающую интересы собственного народа", — подчеркнул глава фонда "Русский мир". Никонов отметил, что "демократия — это не тогда, когда к власти приходят люди, по недоразумению называющие себя демократами", "это не выборы, которые заокеанский дядька признает демократическими". "Демократия, когда народ может избирать власть, выражающую интересы собственного народа, а не интересы каких-то заокеанских мудрецов", — подчеркнул он.

По убеждению Никонова, "Россия не заканчивается границами РФ". "У нас общее настоящее, и мы задаем в России вопрос: что мы можем сделать для наших соотечественников", — заключил глава комитета.