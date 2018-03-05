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После нападения Собчак поставили выше «простых смертных»
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После нападения Собчак поставили выше «простых смертных» 

Дни.ру 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Ксению Собчак пытаются представить "большим начальником". Инцидент с нападением на кандидата в президенты и даже ее стычка с лидером ЛДПР Жириновским служат созданию такого образа, считают политологи.
Создается впечатление, что по одному слову Ксении Собчак устраняются проблемы, которые раньше не находили своего решения. Таки образом ее штаб пытается сформировать образ "наследственной аристократки", обладающей правами большими, чем другие граждане России, отметил политолог Евгений Минченко.
"Выстраивается такая линейка: долго не могли установить доску памяти Бориса Немцова, а обратилась Ксения Собчак — и московские власти пошли на встречу. Теперь этот хулиганский инцидент — оперативно приносит свои извинения спикер Мосгордумы. Поэтому тут скорее образ не жертвы, а наследственной аристократки, которая обладает некими правами, которыми не обладают другие граждане России — то есть подчеркивание такого особого статуса", — заявил политолог в эфире НСН.
Ранее Мосгордума оперативно принесла извинения Ксении Собчак за нападение молодого человека 4 марта, которого СМИ представили, как сотрудника столичного заксобрания. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем обращении в соцсети Facebook подчеркнул: "молодой человек, совершивший это — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником".
Ранее Евгений Минченко заявил, что конфликт Ксении Собчак и Владимира Жириновского выгоден обоим кандидатам в президенты. Напомним, 28 февраля во время теледебатов Собчак после словесной перепалки с лидером ЛДПР сама плеснула в него водой из стакана — в ответ на нецензурные высказывания в ее адрес.
Как писали Dni.Ru, телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Twitter сообщила о том, что на нее было совершено нападение. Агрессор повалил ее на пол и облил какой-то жидкостью.
"Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком "это за жириновского" Вызвали милицию. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Ксения Собчак.
По словам очевидцев, инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева в Петровском путевом дворце, когда телеведущая уже покидала праздник.
Как отметила Собчак, нападавшего задержали силами личной охраны первого президента СССР. Она посетовала, что полиция не отреагировала на произошедшее оперативно. Пользователи Сети иронично предположили, что проблема, возможно, кроется в том, что она обратилась в милицию, которая успела сменить свое название еще в 2011 году.
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