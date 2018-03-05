В ГД высказались о невыдаче Италией визы Джабарову

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ЦИК РФ: сроки для возможного снятия кандидата в президенты с выборов истекли

Памфилова заявила, что терпение ЦИК по нарушениям правил агитации в СМИ лопнуло

В Кремле считают, что чем больше россиян проголосуют на выборах, тем лучше