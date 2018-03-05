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В ГД высказались о невыдаче Италией визы Джабарову
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Вице-спикер Госдумы назвал нарушением международного права невыдачу Италией визы Джабарову 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой назвал нарушением международного права невыдачу Италией визы сенатору Владимиру Джабарову, который должен был в составе миссии ассамблеи участвовать в наблюдении за состоявшимися 4 марта парламентскими выборами в этой стране.
"Мы, естественно, не напрашиваемся ни к кому, но в принципе это очевидное нарушение международного права, и, к сожалению, так или иначе это на наших будущих отношениях скажется", — сказал Толстой в понедельник ТАСС.
Он уточнил, что в Москве получили ноту итальянского МИД по этому поводу.
"Это связано с тем, что они просто не поняли, что он является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ехал как представитель международной организации, — отметил зампредседателя Госдумы, курирующий ее международную деятельность. — И в принципе оснований его не пускать у них не было". "Тем не менее, ссылаясь на решение Евросоюза о санкциях, они написали ноту о том, что его не ждут", — констатировал он.
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