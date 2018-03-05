Кадыров призвал прийти на выборы президента РФ

Кадыров принял участие в эстафете «Выбор чемпионов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял участие во всероссийской эстафете "Выбор чемпионов" и 18 раз поднял штангу, а также призвал прийти на выборы президента РФ 18 марта.

"С большим удовольствием принял от губернатора Тульской области, дорогого брата Алексея Дюмина Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318. Я 18 раз поднял штангу. Эстафету передаю дорогим братьям — председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе КЧР Рашиду Темрезову и режиссеру Федору Бондарчуку. И, конечно, предлагаю принять участие в эстафете всех братьев из чеченского республиканского клуба "Ахмат", — написал Кадыров на своем канале в Telegram. Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ" стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента Российской Федерации — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и т.д. Акция также проходит в социальных сетях.

Он отметил, что каждый, кто захочет принять этот вызов, может самостоятельно выбрать упражнение для участия в эстафете.

Кроме того, глава Чечни призвал своих подписчиков принять участие в выборах президента РФ и "сделать правильный выбор".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном порядке — их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.