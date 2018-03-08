Собчак устроила одиночный пикет

Собчак вышла с одиночным пикетом к Госдуме

Кандидат в президенты Ксения Собчак в четверг вышла на одиночный пикет возле Госдумы с требованием отправить в отставку депутата Леонида Слуцкого. Ранее сразу несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны депутата. Сейчас этот вопрос находится на контроле думской комиссии по этике.

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак в четверг днем проводит одиночный пикет у здания Госдумы в Москве с требованием отставки депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Прямую трансляцию с места события ведет канал Собчак на сайте YouTube.

Пикет проходит в окружении журналистов, которые задают Собчак вопросы. В частности, она заявила, что благодаря смелости журналисток удалось поднять проблему домогательств, обсуждать ее в публичном пространстве.

Накануне думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны, сообщил глава комиссии Отари Аршба. «По любому поступившему обращению мы обращаемся за разъяснениями к тому коллеге, от которого оно поступило», — сказал он.

Блогер Кристина Потупчик просила Генпрокуратуру проверить действия депутата и возбудить против него уголовное дело.