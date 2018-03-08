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Собчак устроила одиночный пикет
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Собчак вышла с одиночным пикетом к Госдуме 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Кандидат в президенты Ксения Собчак в четверг вышла на одиночный пикет возле Госдумы с требованием отправить в отставку депутата Леонида Слуцкого. Ранее сразу несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны депутата. Сейчас этот вопрос находится на контроле думской комиссии по этике.
Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак в четверг днем проводит одиночный пикет у здания Госдумы в Москве с требованием отставки депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Прямую трансляцию с места события ведет канал Собчак на сайте YouTube.
Пикет проходит в окружении журналистов, которые задают Собчак вопросы. В частности, она заявила, что благодаря смелости журналисток удалось поднять проблему домогательств, обсуждать ее в публичном пространстве.
Накануне думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны, сообщил глава комиссии Отари Аршба. «По любому поступившему обращению мы обращаемся за разъяснениями к тому коллеге, от которого оно поступило», — сказал он.
В комиссию поступило четыре обращения по поводу Слуцкого, в том числе от Ксении Собчак. Ранее о домогательствах со стороны депутата заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.
Блогер Кристина Потупчик просила Генпрокуратуру проверить действия депутата и возбудить против него уголовное дело.
В среду председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева посоветовала работающим в нижней палате парламента журналисткам «одеваться поприличнее».
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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