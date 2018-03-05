Ещё
Срочно: Президент Уганды уволил министра безопасности и главу полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Президент Уганды уволил министра безопасности и главу полиции 

ИА Синьхуа 5 марта 2018
Кампала, 4 марта /Синьхуа/ — Президент Уганды Йовери Мусевени сегодня провел неожиданную кадровую перестановку, сняв с постов министра безопасности и главу полиции.
ИА Синьхуа: последние новости
В. Путин призвал россиян прийти на выборы президента Россия отвергла обвинения в причастности к отравлению С. Скрипаля Срочно: Минфин США наложит больше санкций за вмешательство в выборы президента США в 2016
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму133
В ООН сорвали выступление России276
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Мясорубка в Гудаури14
Атомные подлодки РФ дошли до США175
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение