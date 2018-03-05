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Срочно: Президент Уганды уволил министра безопасности и главу полиции
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Срочно: Президент Уганды уволил министра безопасности и главу полиции
ИА Синьхуа
5 марта 2018
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, 4 марта /
Синьхуа
/ — Президент
Уганды
Йовери Мусевени сегодня провел неожиданную кадровую перестановку, сняв с постов министра безопасности и главу полиции.
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