Четыре мифа вокруг ракетно-ядерного послания Путина

Реакция на послание Владимира Путина любопытна сама по себе. Кроме конкурса на название для новых видов российского оружия, объявленного президентом, можно объявить еще один — на выдумывание причин, по которым Путин решил именно сейчас рассказать о прорыве отечественной оборонки, и предсказанию последствий, к которым его речь приведет. Вот основные мифы о послании Путина — и их разоблачение.

Первый, точнее даже, нулевой миф — в послании не содержалось ничего важного, кроме военной части.

Удивительно! В своем выступлении Путин битый час говорил о конкретных изменениях и точных показателях, которых нужно достичь в экономике и социальной сфере, то есть в жизни людей. От строительства жилья до борьбы с раком, от дорог до образования. И если бы не было второй части послания, медийно затмившей все остальное его содержание, обсуждалось бы именно то, что сказал Путин в первой половине речи.

Оно и будет обсуждаться — начиная со следующей недели, в парламенте и в регионах, специалистами и активистами. А потом станет основой для целеполагания нового правительства, которое Путин поручит сформировать в мае, после своего вступления в новый президентский срок. Понятно, что сейчас все взбудоражены оружейной частью — но от этого программная часть путинского выступления не становится менее значимой.

Миф первый: оружие ненастоящее «Это чистой воды блеф — причем имеющий внутриполитическое значение, потому что скоро выборы, и Путину нужно показать свою крутость электорату, вот тема мнимого прорыва в области вооружений и выбрана для пробуждения у людей гордости за свою страну». Если же говорить о военной составляющей путинского послания, то в реакции на нее можно выделить несколько быстро разлетевшихся мифов — часть из которых запускается сознательно, с целью дискредитации президента, другая же вызвана искренними заблуждениями. Разберем эти мифы — зачем Путин рассказал о новом оружии и к чему это приведет?

«Это чистой воды политическая реклама, и, как в любой другой рекламе, самое главное в ней — фишка. Шесть лет назад такой фишкой были одиннадцать социальных указов Путина. Сегодня ею стали семь военных приказов Путина». Распространенная в либерально-оппозиционной среде точка зрения. Главная проблема сторонников этой «версии» даже не в том, что они не хотят верить в реальность обнародованных Путиным видов оружия. Путин вообще не мыслит в категориях предвыборной, политической рекламы — а именно в этом пытаются его упрекнуть:

Мало того, что указы были приняты после выборов 2012 года — так и сейчас обнародование информации о новых видах оружия никак не повлияет на результат выборов 2018 года. Потому что у Путина и так огромный рейтинг, его заботу об армии и ее перевооружении не нужно никому доказывать, а умение при необходимости жестко говорить с заокеанскими «партнерами» никто не ставит под сомнение.

Некоторые приверженцы первого мифа, в котором всё ненастоящее, легко переходят ко второму. Миф второй: оружие настоящее, и это плохо

«Остается загадкой, как государство одновременно может брать на себя новые социальные обязательства и запускать гонку вооружений… Наращивание расходов на оборону, очевидно, ничего хорошего не сулит социальному блоку. Образ страны, которая всех победит, но не совсем понятно, что будет есть, — едва ли привлекательный образ будущего». Потому что начинается страшная гонка вооружений — в которой России придется затягивать пояса:

То есть Путин, который все последние годы предупреждал оборонку о том, что пик военных заказов со стороны государства будет скоро пройден и нужно думать, как правильно загружать производственные мощности, сам же себе противоречит. И сознательно провоцирует Запад на гонку вооружений — чтобы с легким сердцем выделить новые триллионы рублей российскому ВПК. Конечно, он же милитарист, «пушки вместо масла», и всё такое — но это настолько «украинский Путин», что всерьез возражать тут даже сложно.

Названное Путиным оружие действительно недешевое. Но — его разработка и выпуск уже заложены военном бюджете. Массовый же их выпуск вполне может быть произведен за счет перераспределения внутри статей расходов на перевооружение армии — тем более что часть из новинок пойдет в массовое производство только в двадцатые годы. Ну и дополнительным источником средств на производство нового оружия станут и доходы от растущих продаж на экспорт «старого» — тех же комплексов С-400, за которыми уже стоит приличная очередь иностранных покупателей.

И главное — супероружие делает Россию лидером в постоянно идущей гонке, то есть о том, как догонять и сколько тратить должны думать американцы. А у них только начинается многотриллионная программа замены стратегического ракетно-атомного оружия. Так что новые расходы на оборону для США и так были заложены, независимо от путинского сюрприза.

«Стратегический блеф является теперь ключевым инструментом российской внешней политики, действующей по принципу «казаться важнее, чем быть». Это работает в российском внутриполитическом контексте, создавая иллюзию возвращения России в эксклюзивный круг «сверхдержав» с полным ядерным паритетом или даже преимуществом над США. Но это не более чем иллюзия, радующая российскую публику, пугающая публику западную и не сильно впечатляющая людей, принимающих решения в США». Впрочем, есть «версия», что для США нет никаких новых проблем. Да, третий миф снова возвращает нас к отрицанию очевидного — оружия нет, есть блеф, вот только цели у него внешнеполитические:

«Кремль бросил на стол свой последний козырь — напоминание о ядерном потенциале советской сверхдержавы, который, по словам Путина, не только не заржавел за последние годы, но и заметно обновлен и усилен. Часть западных элит должна увидеть в этом отчаянную попытку торга. Но найдутся и те, кто примет вызов». То есть Путин открыто блефует: у него нет оружия, и он хочет просто испугать Америку — чтобы заставить ее считаться с Россией, пойти на переговоры, на отказ от однополярного мира. А то его все игнорируют, не замечают, не хотят иметь дело. Вот он и идет ва-банк:

В качестве доказательства обиды Путина приводятся его слова о том, что в нулевые годы Россию не хотели слушать — вот, дескать, а теперь с помощью чудо-оружия Путин заставляет считаться с собой. С целью то ли войти обратно в клуб «золотого миллиарда», то ли «выгородить» для России зону жизненных интересов, куда США не будут соваться. Так «реконструируют» замыслы Путина наши западники — а дальше у них начинаются споры на тему того, поверит ли Запад в путинский блеф или же раскусит его, усилив в ответ давление на Россию.

Эта «версия» интересна только для понимания всей несамостоятельности мышления наших западников — следствием которого и является их представление о Путине как, одновременно, и об обиженном на Запад человеке, и о завидующем Западу. Такой человек, конечно же, способен на любую ложь — вот Путин и выдумал супер-оружие.

В русской истории действительно были случаи стратегического блефа — например, в начале 60-х Хрущев использовал тот факт, что США не знали ни о количестве наших ракет, ни о количестве атомного оружия, стоявшего на нашем вооружении. То есть их оценки, как потом выяснилось, были сильно преувеличены — то есть наше серьезнейшее отставание от них было тайной. А Хрущев при этом вел довольно наступательную внешнюю политику, порой даже на грани фола — как это было с поставкой наших ракет с ядерными боеголовками на Кубу. Но в итоге добился своего — в обмен на вывод наших ракет США убрали свои ракеты из Турции.

Однако, блефуя, Хрущев все же имел на руках реальные карты — более того, у наших войск на Кубе было даже тактическое ядерное оружие, об успешном завершении развертывания которого американцы даже не знали. Так что даже такой авантюрный (его и сняли в итоге именно за это — за волюнтаризм) руководитель как Хрущев на самом деле блефовал далеко не на пустом месте.

А Владимиру Путину нет нужды пускать пыль в глаза — разработки супер-оружия велись под его присмотром более полутора десятилетий. Если он решил объявить о них именно сейчас — значит его готовность находится как минимум в удовлетворительной стадии. Пугать американцев несуществующим оружием не только глупо — но и совершенно не в стиле Путина.

К тому же у человека, девятнадцать лет назад ставшего верховным главнокомандующим, немного другое отношение ко времени — он чувствует свою ответственность за будущее страны не в краткосрочной, а в долгосрочной, измеряемой десятилетиями перспективе. И не бросает слов на ветер — тем более когда речь идет о такой эпохальной вещи, как сверхзвуковое ракетно-ядерное оружие.