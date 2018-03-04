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Собчак сделала заявление 

Рамблер 6 часов назад
Фото: пресс-служба избирательного штаба Ксении Собчак
Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает, что глава Мосгордумы Алексей Шапошников должен перед ней извиниться и уволить напавшего на неё Алана Дзуцева. Последний, как считают в предвыборном штабе Собчак, является личным помощником Шапошникова.
В свою очередь пресс-секретарь законодателя Полина Орехова заявила, что напавший на Собчак не является официальным помощником председателя Мосгордумы.
«Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника», — приводит пресс-служба слова Собчак, сообщает РИА Новости.
В воскресенье около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена. Его увезли в отдел полиции для разбирательства. Ранее сообщалось, что нападение на Собчак произошло на праздновании 87-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева. «Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком „это за жириновского“. Вызвали милицию» — написала Собчак в Twitter.
Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева. Тут же выяснилось и его имя — Алан Дзуцев.
 Ещё 16 источников 
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