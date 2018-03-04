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РФ не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
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Путин: РФ не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия не собирается выдавать США своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC, сообщает РИА Новости.
«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что эти люди не представляли российские власти Кроме того, отметил президент, совершенно непонятно, что именно они сделали.
По мнению Путина, власти США должны предоставить России информацию, обосновывающую обвинения в адрес 13 россиян, которые во главе с ресторатором Евгением Пригожиным якобы хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США.
«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию», — сказал российский президент.
Расследованием вмешательства России в американские выборы в 2016 году занимается офис специального прокурора США Роберта Мюллера. В феврале он опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.
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