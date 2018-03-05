Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Ксенией Собчак за хулиганство и провокацию стажера. Ранее сообщалось, что молодой человек напал на Собчак и облил ее водой со словами "Это за Жириновского".
В штабе Собчак посчитали, что нападавший является помощником председателя Мосгордумы, передает РИА Новости. Позже пресс-служба Шапошникова опровергла эту информацию.
Шапошников на своей странице в Facebook отметил, что молодой человек, обливший Собчак водой, не является ни штатным сотрудником Мосгордумы, ни его помощником. Он — стажер. Законодатель также выразил уверенность, что правоохранители разберутся в инциденте и накажут виновных.
Ранее сообщалось, что во время дебатов на телеканале "Россия 1" Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, который ее оскорбил.