Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за стажера-провокатора

В штабе Собчак посчитали, что нападавший является помощником председателя Мосгордумы, передает РИА Новости . Позже пресс-служба Шапошникова опровергла эту информацию.

Шапошников на своей странице в Facebook отметил, что молодой человек, обливший Собчак водой, не является ни штатным сотрудником Мосгордумы, ни его помощником. Он — стажер. Законодатель также выразил уверенность, что правоохранители разберутся в инциденте и накажут виновных.

Ранее сообщалось, что во время дебатов на телеканале "Россия 1" Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, который ее оскорбил.