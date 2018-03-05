Ещё
Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за стажера-провокатора 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Instagram
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Ксенией Собчак за хулиганство и провокацию стажера. Ранее сообщалось, что молодой человек напал на Собчак и облил ее водой со словами "Это за Жириновского".
В штабе Собчак посчитали, что нападавший является помощником председателя Мосгордумы, передает РИА Новости. Позже пресс-служба Шапошникова опровергла эту информацию.
Шапошников на своей странице в Facebook отметил, что молодой человек, обливший Собчак водой, не является ни штатным сотрудником Мосгордумы, ни его помощником. Он — стажер. Законодатель также выразил уверенность, что правоохранители разберутся в инциденте и накажут виновных.
Ранее сообщалось, что во время дебатов на телеканале "Россия 1" Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, который ее оскорбил.
Вести.Ru: последние новости
Россия пополнит запасы газа Великобритании Волкера обвинили в непонимании сути минских переговоров Не дали визу: сенатора Джабарова не пустили наблюдать за итальянскими выборами
 Ещё 99 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша формирует войска против России72
В «Нафтогазе» пожаловались на дорогой европейский газ336
«Россия не выдаст США своих граждан»263
Учительница на уроке занялась сексом со школьником380
Капитан Росгвардии зарезал бультерьера соседей119
Видео
00:55
Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа
В мире Экономика
00:16
Появилось видео нападения на Собчак
Происшествия Выборы 2018
00:31
Москвичам пообещали мощнейший за 70 лет снегопад
Общество Новости Москвы
00:44
Собчак «отомстили» за Жириновского
Происшествия Выборы 2018
00:43
Пассажиры молились. Видео из самолета без двигателя
Другое
00:42
Назван предельный срок службы iPhone
Гаджеты
00:57
В Нацполиции Украины объяснили «унижения» задержанных
В мире Украина
02:39
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Происшествия
00:43
В Луганске ответили на призыв расформировать ЛНР и ДНР
В мире
02:45
Стало известно о новой ядерной энергоустановке РФ
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение