Грудинин рассказал о дружбе с миллиардером Агаларовым

«Когда ему было 50 лет, я ходил к нему на день рождения. А потом один из топ-менеджеров «Крокуса» ходил на свадьбу моего сына», — приводит слова Грудинина «Дождь». Совладелец «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты Павел Грудинин рассказал о многолетней дружбе с главой «Крокуса» Арасом Агаларовым, с которым вел совместный бизнес и социальные проекты.

Он заявил, что их компании вместе отремонтировали одну из муниципальных школ, еще более 40 млн рублей потратили на ее техническое переоснащение, а также построили совместными усилиями там стадион с искусственным газоном.

Также ранее сообщалось о совместном бизнесе совхоза с «Крокусом» — в 2008 году стороны учредили ЗАО «Каширский молл». Совхоз Грудинина передал в уставный капитал земельный участок площадью 14 гектар. За это он получил 10-процентную долю в компании. На этом участке появился торговый центр «Вегас», ставший одним из крупнейших развлекательных комплексов в России

В интервью за 2009 год Грудинин говорил, что надеется на большую отдачу от этого центра, чем от «производства картошки».

Позже Совхоз им. Ленина вышел из капитала «Вегаса».

Агаларова называют одним из «королей российской недвижимости». По итогам 2017 года он занимал 51 место в списке богатейших людей России с состоянием в 1,7 млрд долларов по оценке Forbes