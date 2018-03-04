Грудинин рассказал о дружбе с миллиардером Агаларовым 

Совладелец «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты Павел Грудинин рассказал о многолетней дружбе с главой «Крокуса» Арасом Агаларовым, с которым вел совместный бизнес и социальные проекты.
«Когда ему было 50 лет, я ходил к нему на день рождения. А потом один из топ-менеджеров «Крокуса» ходил на свадьбу моего сына», — приводит слова Грудинина «Дождь».
Он заявил, что их компании вместе отремонтировали одну из муниципальных школ, еще более 40 млн рублей потратили на ее техническое переоснащение, а также построили совместными усилиями там стадион с искусственным газоном.
Также ранее сообщалось о совместном бизнесе совхоза с «Крокусом» — в 2008 году стороны учредили ЗАО «Каширский молл». Совхоз Грудинина передал в уставный капитал земельный участок площадью 14 гектар. За это он получил 10-процентную долю в компании. На этом участке появился торговый центр «Вегас», ставший одним из крупнейших развлекательных комплексов в России.
В интервью за 2009 год Грудинин говорил, что надеется на большую отдачу от этого центра, чем от «производства картошки».
Позже Совхоз им. Ленина вышел из капитала «Вегаса».
Агаларова называют одним из «королей российской недвижимости». По итогам 2017 года он занимал 51 место в списке богатейших людей России с состоянием в 1,7 млрд долларов по оценке Forbes.
Доход его компании от аренды в 2016 году составил 265 млн долларов. У семьи Агаларовых в активе бренд гипермаркетов «Твой дом», торговые центры Vegas, рестораны японской кухни Nobu, также он достраивает два стадиона к чемпионату мира по футболу — в Ростове-на-Дону и Калининграде.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).