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Совфед ответил на призыв США «ликвидировать» ДНР и ЛНР
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В Совфеде ответили на призыв Волкера «расформировать» ДНР и ЛНР 

RT на русском 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, по мнению которого самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать.
«Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер, а вслед за ним и американская сторона в целом, не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит реальное урегулирование конфликта. Господин Волкер демонстрирует, что его подходы на 100% совпадают с подходами Киева, что для него, как и для киевского режима, те структуры, которые существуют на юго-востоке Украины, а также те люди, которые там живут, — это некий раздражающий фактор и не более, от которого необходимо любыми средствами избавиться: политическими или, не дай бог, военными», — пояснил Косачёв.
Сенатор также отметил, что подобный призыв противоречит Минским соглашениям.
«Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата. И, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта», — заключил он.
Ранее в Госдепе призвали «расформировать» ДНР и ЛНР.
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