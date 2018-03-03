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Россия обратилась к США с предложением
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Россия предложила США сесть за стол переговоров, заявил источник 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва предлагает Вашингтону сесть за стол переговоров по безопасности, а не бряцать оружием, как это ранее пытались сделать США и НАТО, заявил военно-дипломатический источник.
>> 400 на 400. Россия готовит ответ США
"Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", — сказал он.
Как отметил источник, у России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами, новейший гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард", "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал президент России Владимир Путин.
Причем высокоточное оружие нового поколения — уже на боевом дежурстве, добавил источник. По его словам, лучше всего об этом и сказал сам Путин:
"Не хотели послушать нас тогда?— Послушайте сейчас".
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