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Польша возмутила МИД РФ
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МИД потребовал от Польши соблюдать договорённости в военно-мемориальной сфере 

RT на русском 8 часов назад
Фото: abnews.ru
МИД России после сноса памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьски потребовал от польских властей соблюдать двусторонние договорённости в военно-мемориальной сфере. В заявлении дипломатов, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, что российская сторона возмущена очередным актом «государственного вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям в Польше».
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«Польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше. Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна», — отмечается в сообщении.
В связи с этим МИД потребовал от Польши «неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере».
Ранее стало известно, что в Польше приступили к демонтажу памятника благодарности Советской армии.
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