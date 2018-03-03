Польша возмутила МИД РФ

МИД потребовал от Польши соблюдать договорённости в военно-мемориальной сфере

МИД России после сноса памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьски потребовал от польских властей соблюдать двусторонние договорённости в военно-мемориальной сфере. В заявлении дипломатов, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, что российская сторона возмущена очередным актом «государственного вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям в Польше».

>> Россия обратилась к США с предложением «Польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше. Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна», — отмечается в сообщении.

В связи с этим МИД потребовал от Польши «неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере».

Ранее стало известно, что в Польше приступили к демонтажу памятника благодарности Советской армии.