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Миронов не сомневается в победе Путина в первом туре
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Миронов не сомневается в победе Путина на выборах президента в первом туре 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что не сомневается в победе действующего главы государства Владимира Путина в первом туре выборов президента РФ 18 марта.
"Конечно, будет в первом туре победа. Большинство граждан России, безусловно, поддержат национального лидера России Владимира Путина", — сказал журналистам политик. Он принял участие в митинге в поддержку Путина, который проходит в субботу на московском стадионе "Лужники".
Миронов напомнил, что еще 25 декабря справороссы провели съезд партии, на котором официально заявили, что не выдвигают своего кандидата, а поддерживают Путина. "Более того: во всех регионах у нас есть представители в штабах, как и в центральном штабе, — сообщил он. — Несколько депутатов Госдумы взяли отпуск, поехали в регионы и работают там на избирательную кампанию за нашего кандидата".
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