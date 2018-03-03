Путин заявил, что чувствует поддержку людей 

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку в Лужниках заявил, что чувствует поддержку всех своих сторонников, потому что все вместе они команда.
В субботу на стадионе "Лужники" в Москве проходит митинг в поддержку Путина.
"Всех приветствую, кто собрался здесь, в Лужниках. Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые Лужники, которыми мы гордимся. Я приветствую всех, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию", — сказал Путин.
"В этот праздничный солнечный морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы — команда. Мы — команда! У нас ясные, понятные благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой и устремлённой вперёд в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы. Живут наши дети, и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все, чтобы они были счастливы", — добавил он.