В ГД прокомментировали реакцию Запада на заявление Путина

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на заявление президента России Владимира Путина относительно ядерного оружия.
«Владимир Владимирович чётко обозначил, что это ответ на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который произошёл в 2002 году. Понятно, что если какая-то страна за счёт ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений», — сказал он.
При этом Морозов подчеркнул, что наращивание напряжённости не выгодно никому.
«Они немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства в своём послании. Речь ведь идёт не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии, а дело в том, что пора наконец отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений», — заключил депутат.
Ранее европейские лидеры совместно с президентом США выразили обеспокоенность заявлениями Путина относительно ядерного оружия.
1 марта в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что представленные новые виды оружия являются гарантией поддержания ядерного паритета в мире.