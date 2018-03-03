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Штаб Путина ожидает более ста тысяч человек на митинге
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Штаб Путина ожидает более ста тысяч человек на митинге в его поддержку 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более 100 тысяч человек ожидаются на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в субботу в комплексе "Лужники" в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.
Организатором митинга является избирательный штаб кандидата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что не исключает в нем участие Путина. Проведение акции, как и положено по закону, будет оплачено из избирательного фонда кандидата.
"Будет больше 100 тысяч. Сейчас уже за час до официального начала концерта уже порядка 80 тысяч", — сказал Кондрашов, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько человек ожидаются на митинге.
Кондрашов накануне митинга рассказал РИА Новости, что это агитационное мероприятие пройдет под лозунгом "За сильную Россию" и главная его цель — "это найти опору среди нашего электората и поддержать нашего кандидата".
Глава штаба отметил, что на митинге ожидаются выступления режиссера Никиты Михалкова, дирижера Валерия Гергиева, телеведущего Леонида Якубовича, заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, режиссера Владимира Меньшова, профессора Лео Бокерия и других известных лиц.
Как сообщает предвыборный сайт кандидата, на митинге в "Лужниках" также запланированы выступления Олега Газманова, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Алексея Воробьева и других звезд шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия станут Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова и Федор Бондарчук.
Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
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