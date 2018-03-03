В Москве начался митинг в поддержку Путина

Многотысячный митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина начался в субботу на московском стадионе "Лужники".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов , еще за час до официального старта акции (14:00 мск) на нее собрались порядка 80 тыс. человек. "Чаша вмещает 100 тыс. [человек], сейчас заполнение примерно 75-80%", — сказал он. На вопрос о том, достигнет ли, по его мнению, общее число участников 100 тыс., пресс-секретарь ответил: "Будет больше".

Участники акции заполнили трибуны, многие из них собрались на поле вокруг сцены, расцвеченной российским триколором. Граждане держат в руках плакаты с лозунгами "За нашего президента", "За Путина". Развеваются флаги "Молодой гвардии", "Боевого братства" и других организаций.

До начала мероприятия митингующим помогал не замерзнуть певец, актер и участник музыкального конкурса "Евровидение" 2011 года Алексей Воробьев , исполнивший зажигательную "Калинку". Вслед за ним спела свои хиты группа "Руки вверх". Собравшиеся дружно подпевали артистам, размахивая флажками в такт музыке.