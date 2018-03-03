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Россия выступает за повышение потенциала сомалийской армии
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Россия выступает за повышение потенциала сомалийской армии 

РИА Новости 3 марта 2018
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия выступает за повышение потенциала армии Сомали и миротворческой миссии Африканского союза АМИСОМ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Сомали военное присутствие в лице миссии Африканского союза (АМИСОМ) остается ключевым компонентом поддержки федерального правительства этой страны в борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб»*, активность которой представляет угрозу для всего региона", — сказал Лавров в интервью эфиопской газете «Репортер».
С учетом этой ситуации Россия выступает за то, чтобы мировое сообщество продолжало предпринимать меры по повышению потенциала сомалийской армии и подразделений АМИСОМ, отметил глава МИД РФ.
Группировка «Аш-Шабаб»* связана с запрещенным в РФ "Исламским государством"*, она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещена в России
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