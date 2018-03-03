Россия выступает за повышение потенциала сомалийской армии

"В Сомали военное присутствие в лице миссии Африканского союза (АМИСОМ) остается ключевым компонентом поддержки федерального правительства этой страны в борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб» *, активность которой представляет угрозу для всего региона", — сказал Лавров в интервью эфиопской газете «Репортер».

С учетом этой ситуации Россия выступает за то, чтобы мировое сообщество продолжало предпринимать меры по повышению потенциала сомалийской армии и подразделений АМИСОМ, отметил глава МИД РФ.

Группировка «Аш-Шабаб»* связана с запрещенным в РФ "Исламским государством" *, она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН

* Запрещена в России