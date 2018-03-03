«Без криков и воплей»: Путин потребовал от США доказательств

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — сказал российский президент.

Он объяснил свою позицию ведущей канала Меган Келли. Он отметил, что в России невозможно уголовно преследовать «никого, кто не нарушил законы России». Чтобы начать заниматься этим вопросом России «требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации».

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — сказал Путин.

Расследованием вмешательства России в американские выборы в 2016 году занимается офис специального прокурора США Роберта Мюллера . В феврале он опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

В документе около 40 страниц и 13 фамилий россиян.