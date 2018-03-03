Путин серьезно озаботил западных лидеров

Западные лидеры озаботились рассказом Путина о новом российском вооружении

«Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом», — утверждают в Вашингтоне. Поясняется, что Трамп по отдельности поговорил по телефону с Макроном и Меркель.

2 марта Путин дал интервью телеканалу NBC , в ходе которого рассказал о результатах испытаний новых систем вооружения. В частности, по его словам, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора о ПРО, а растущая военная мощь России — «надежная гарантия мира на планете». Он отметил, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.