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Путин серьезно озаботил западных лидеров
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Западные лидеры озаботились рассказом Путина о новом российском вооружении 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Макрон высказали позицию касательно заявлений российского президента Владимира Путина об отечественной программе вооружений. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.
«Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом», — утверждают в Вашингтоне. Поясняется, что Трамп по отдельности поговорил по телефону с Макроном и Меркель.
2 марта Путин дал интервью телеканалу NBC, в ходе которого рассказал о результатах испытаний новых систем вооружения. В частности, по его словам, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора о ПРО, а растущая военная мощь России — «надежная гарантия мира на планете». Он отметил, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал.
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