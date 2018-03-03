В Минобороны оценили вероятность изоляции РФ

На сегодняшний день Министерство обороны РФ имеет только официальные контакты, соответствующие договоренности по военной линии, сообщил замминистра обороны РФ.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Министерство обороны России в настоящее время сотрудничает с 91 государством, а также контактирует по линии ВТС со 101 страной. В связи с этим, подчеркнул генерал, говорить об изоляции Российской Федерации несерьезно.
Фомин также отметил, что сегодня Минобороны РФ имеет лишь официальные контакты.
«Говорить об изоляции было бы просто несерьезно. На сегодняшний день Министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества — на 10 государств больше, то есть со 101 государством», — рассказал Фомин в эфире телеканала «Россия 24».