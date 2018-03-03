В Минобороны оценили вероятность изоляции РФ

«Говорить об изоляции было бы просто несерьезно. На сегодняшний день Министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества — на 10 государств больше, то есть со 101 государством», — рассказал Фомин в эфире телеканала «Россия 24».

Фомин также отметил, что сегодня Минобороны РФ имеет лишь официальные контакты.