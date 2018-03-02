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Россия назвала «несерьезными» разговоры об изоляции
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Говорить об изоляции России несерьезно, заявили в Минобороны 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ сотрудничает с 91 государством, контактирует по линии ВТС со 101 страной, говорить об изоляции России несерьезно, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Говорить об изоляции было бы просто несерьезно. На сегодняшний день министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества — на 10 государств больше, то есть со 101 государством", — сказал замминистра обороны в эфире телеканала "Россия 24".
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