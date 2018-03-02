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В Сети поразились прическе российского сенатора
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В Сети поразились прическе российского сенатора 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит обнаружила в Сети фотографии российского сенатора Валентины Петренко и поделилась снимками со своими подписчиками в Twitter.
Журналистку, а затем и других пользователей Twitter поразила необычная прическа члена Совета Федерации, напоминающая птичье гнездо.
«Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться», — написала Брюс-Смит.
Твит собрал более 11 тысяч репостов, 29 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев. В комментариях пользователи публиковали найденные на просторах интернета «фотожабы» с прической Петренко и вспомнили других обладателей необычных причесок, например, героев мультсериала «Симпсоны», певицу Грейс Джонс и болгарского политика Антоанету Лазарову.
 Ещё 3 источника 
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