В Сети поразились прическе российского сенатора 

Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит обнаружила в Сети фотографии российского сенатора Валентины Петренко и поделилась снимками со своими подписчиками в Twitter.
Журналистку, а затем и других пользователей Twitter поразила необычная прическа члена Совета Федерации, напоминающая птичье гнездо.
«Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться», — написала Брюс-Смит.
have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV— Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) 1 марта 2018 г.
Твит собрал более 11 тысяч репостов, 29 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев. В комментариях пользователи публиковали найденные на просторах интернета «фотожабы» с прической Петренко и вспомнили других обладателей необычных причесок, например, героев мультсериала «Симпсоны», певицу Грейс Джонс и болгарского политика Антоанету Лазарову.