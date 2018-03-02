У Запада появится важный агент влияния

У Запада появится в Армении важный агент влияния

Президентом Армении избран бывший преподаватель Кембриджа, недавний посол в Лондоне Армен Саркисян . Новая конституция превратила Армению в парламентскую республику, реальная власть должна перейти к премьеру — а им, скорее всего, станет недавний президент Серж Саргсян . И все же у взаимодействия Саргсяна и Саркисяна есть свои угрозы.

В Армении в пятницу избран новый президент, впервые не всенародным голосованием, а голосованием депутатов парламента. Парламентарии большинством в 90 мандатов проголосовали за то, чтобы президентом стал Армен Саркисян. До этого момента он занимал пост посла Армении в Великобритании, в 1996-97 годах был премьер-министром.

Саркисян, в отличие от его предшественника на президентском посту (и практически однофамильца) Сержа Саргсяна, будет, в общем, церемониальной фигурой. С апреля этого года Армения перейдет к парламентской модели управления, при которой основные властные рычаги переходят премьер-министру. Зато президентский срок увеличивается с 5 до 7 лет. При этом президент может быть избран только на один срок.

Новая процедура выбора армянского президента довольно оригинальна. Кандидат может быть выдвинут как минимум четвертью депутатов парламента. В первом туре побеждает тот, кто набрал не менее трех четвертей голосов. Если ни один кандидат не набрал нужного количества, устраивается второй тур. Здесь победитель должен набрать три пятых голосов депутатов.

Кембридж, Тетрис, Ватикан Армен Саркисян был единственным кандидатом. Подписи за него поставили 65 депутатов от правящей коалиции — от Республиканской партии теперь уже бывшего президента Сержа Саргсяна, и старейшей партии «Армянская революционная федерация „Дашнакцутюн“.

Новый президент является официальным протеже предыдущего. Чем еще известен 65-летний Армен Саркисян?

Новый „де юре глава государства“, как уже было сказано, занимал пост посла Армении в Лондоне — с 2013 года и по настоящее время. Армен Саркисян уже в третий раз возглавлял дипмиссию в Великобритании (ранее — в 1992-1995 и 1998-2000 годах). Кроме того, был послом в Ватикане и руководителем европейской католической общины Армении, послом в странах Бенилюкса и „старшим послом“ в Евросоюзе

У Саркисяна давние контакты с Великобританией. В 1984 году специалист по теоретической физике, глава отдела компьютерного моделирования Ереванского госуниверситета был приглашен в Кембриджский университет, что весьма необычно для советского периода, даже для кануна перестройки (»работал как молодой ученый», говорится в официальной биографии).

С 2001 до 2011годы Саргсян возглавлял центр «Евразия» в том же университете Кембриджа. Сейчас среди регалий Саркисяна значится членство в Международном институте стратегических исследований (IISS) и Британском астрономическом обществе. Будучи послом в Лондоне, Саркисян в 2013 году организовывал тур по Армении для принца Чарльза . Ереванская газета «Жаманак» («Время») утверждает, что в списках приглашенных на инаугурацию Саркисяна под первым пунктом значится именно Чарльз.

Но вернемся к биографии Саркисяна. Возвратившись в 1985 году в Ереван, он работал преподавателем ЕГК, был профессором и завкафедрой университета. В ряде источников упоминалось, что Саркисян был одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, занимавшейся производством и продажей модификаций игры Wordtris (модификации знаменитого «Тетриса»).

На дипломатической работе ­— с 1992 года. В 1996 году посол в Бельгии и Ватикане был выдвинут на пост премьера в качестве компромиссной фигуры во время политического кризиса (спровоцированного президентскими выборами). Но пробыл на этом посту недолго, около года — эксперты предполагали, что причиной стал конфликт еще с одним однофамильцем, министром обороны Вазгеном Саркисяном

Отношения с Россией Серж Саргсян закрепил за собой «Оппозиция нашла некоторые проблемы с точки зрения назначения Саркисяна: утверждается, что в 2012-2014 годах он имел гражданство Великобритании. Правда, это уже не так важно, потому что он уже стал президентом», — рассказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Впрочем, отмечает он, Саркисян — компромиссная фигура, в силу того, что он — инвестор, у которого «есть крепкие связи с бизнесом, в первую очередь Великобритании и Казахстана». По утверждению ряда армянских СМИ, предпринимательством Саркисян занимался и в дальнейшем. В частности указывалось, что в 2000-е годы экс-премьер возглавлял международную инвестиционную группу Knightsbridge Group, участвовавшую в том числе в бизнес-проектах в России, в Архангельской и Ленинградской областях. Сообщается, что в группу Knightsbridge входит более полутора десятков компаний «в сфере энергетики, нефте— и газодобывающей промышленности». По данным портала News.Am, в 2001-2013 годах Саркисян был старшим советником ряда транснациональных корпораций, в том числе British Petroleum, Alcatel, Telefonica и Merrill Lynch.

Главное, что скорее всего, Серж Саргсян останется фактическим лидером государства, то есть станет премьер-министром, которому (а не президенту, как ранее) будут подчинятся силовые министры, полагает собеседник. «Есть распространенное мнение, что Саргсян принял решение остаться во главе страны из-за того, что не нашел, кому доверить внешнюю политику — в частности, отношения с Россией, и вопросы Нагорного Карабаха», — отмечает Микаэлян. Другой план

С учетом широких связей нового президента Армении с Евросоюзом, Запад может пытаться оказывать через него влияние на Ереван, считает бывший депутат Госдумы , директор Института политических исследований Сергей Марков . «Это может быть таким каналом, который поворачивает Армению в сторону Запада», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

Это чистый выбор Сержа Саргсяна, что тревожно, так как может говорить о его попытках заигрывания с Западом, отметил Марков.

«Саргсян будет пытаться балансировать между Москвой и Западом. Это показывает и недавний договор Армении с Евросоюзомь», — указал собеседник. «Конечно, Саркисян — это чисто техническая фигура, оставляющая реальную власть в руках Сержа Саргсяна. Но, как показывает практика, если есть какие-то конституционные полномочия, то самая техническая фигура может в какой-то момент попытаться потребовать себе больших полномочий, и возникнет ситуация, когда начнется перетягивание на себя более реальной власти. Мировая практика говорит, что около 60-70% случаев такого рода конфликты возникают», — рассказал Марков. «Конечно, Саркисян не сравним по политическому весу с Сержем Саргсяном, но он тоже весомая фигура. Кроме того, есть такой элемент, что у него и антирейтинга почти нет, а у Саргсяна он достаточно высокий.

«Опираясь на низкий антирейтинг, новый президент может быть или отцом нации без особых полномочий, как в случае немецких или итальянских президентов, или попробовать побороться за какие-то более реальные полномочия, как это чаще всего происходит на постсоветском пространстве». Собеседник отметил:

«Они определяются обстоятельствами геополитического свойства, такими как наличие карабахского конфликта, членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ; географического свойства, когда Армения граничит с Азербайджаном и Турцией, которая поддерживает и тот же Азербайджан, и является членом НАТО», — указал Искандарян. Впрочем, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян , «отношения с Россией определяются не личностями и не конфигурации структуры власти внутри Армении».

Обстоятельства такого рода не меняются от того, что та или иная фигура пришла к власти в Ереване, заверил эксперт — «Армения будет поддерживать благоприятные взаимоотношения и с Европой, и с Россией, и с другими международными партнерами».