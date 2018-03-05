Жириновский заговорил на татарском

Жириновский на теледебатах обратился к избирателям на татарском языке

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на Первом канале обратился к избирателем на татарском языке.

"У нас есть тюркоязычные народы, им, наверное, было бы интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и татарском, башкирском и других языках", — сказал Жириновский, после чего произнес речь на татарском языке.

"Я попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос, им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском", — подчеркнул кандидат.

Ранее в этой же программе, отвечая на вопрос ведущего о том, как соотносится предыдущее заявление кандидата от отмене местных языков на обязательной основе с культурным разнообразием нашей страны, Жириновский заявил, что считает возможным сделать необязательным изучение местных языков.