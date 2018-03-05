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Жириновский заговорил на татарском
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Жириновский на теледебатах обратился к избирателям на татарском языке 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на Первом канале обратился к избирателем на татарском языке.
"У нас есть тюркоязычные народы, им, наверное, было бы интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и татарском, башкирском и других языках", — сказал Жириновский, после чего произнес речь на татарском языке.
"Я попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос, им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском", — подчеркнул кандидат.
Ранее в этой же программе, отвечая на вопрос ведущего о том, как соотносится предыдущее заявление кандидата от отмене местных языков на обязательной основе с культурным разнообразием нашей страны, Жириновский заявил, что считает возможным сделать необязательным изучение местных языков.
"Никакого обязательного изучения местных языков, у нас государственный язык русский, здесь могут быть и другие государственные языки, но гражданин России не обязан изучать два-три государственных языка. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив", — сказал Жириновский.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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