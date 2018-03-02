Собчак намерена добиться закона о равноправии полов

Собчак намерена добиваться принятия закона о равноправии полов

"Женское неравенство — проблема, с которой я намерена всерьез бороться. Каким образом? Первое — я буду добиваться от ГД принятия закона, который установит и защитит равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране", — сказала Собчак в видеоролике на своем канале в YouTube. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что намерена добиваться принятия закона о равноправии полов в экономической и общественной сфере.

По словам политика, посредством такого закона должна быть ликвидирована существующая разница в оплате труда и карьерных возможностях между женщинами и мужчинами. "Должен быть установлен и обеспечен минимально допустимый порог гендерного соотношения среди руководителей государственных и публичных компаний и предприятий", — пояснила Собчак.

"Такая практика дополнительно защитит женщин при приеме на работу", — полагает Собчак. Она добавила, что в среднесрочной перспективе послеродовой декретный отпуск в семьях должен делиться поровну между двумя родителями.

Также, по ее мнению, родители любого пола, воспитывающие детей в одиночку должны получать большую поддержку со стороны государства.