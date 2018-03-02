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Собчак намерена добиться закона о равноправии полов
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Собчак намерена добиваться принятия закона о равноправии полов 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что намерена добиваться принятия закона о равноправии полов в экономической и общественной сфере.
"Женское неравенство — проблема, с которой я намерена всерьез бороться. Каким образом? Первое — я буду добиваться от ГД принятия закона, который установит и защитит равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране", — сказала Собчак в видеоролике на своем канале в YouTube.
По словам политика, посредством такого закона должна быть ликвидирована существующая разница в оплате труда и карьерных возможностях между женщинами и мужчинами. "Должен быть установлен и обеспечен минимально допустимый порог гендерного соотношения среди руководителей государственных и публичных компаний и предприятий", — пояснила Собчак.
Она добавила, что в среднесрочной перспективе послеродовой декретный отпуск в семьях должен делиться поровну между двумя родителями.
"Такая практика дополнительно защитит женщин при приеме на работу", — полагает Собчак.
Также, по ее мнению, родители любого пола, воспитывающие детей в одиночку должны получать большую поддержку со стороны государства.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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