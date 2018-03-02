Путин поздравил Саркисяна с избранием на пост президента Армении 

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения.
"Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран", — сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Согласно результатам закрытого (тайного) голосования, которое прошло в парламенте Армении, посол страны в Великобритании Армен Саркисян был избран новым президентом республики. В голосовании участвовал 101 депутат. За единственного кандидата в президенты высказались 90, против — 10 парламентариев, один бюллетень был признан недействительным.