Ещё
Путин поздравил Саркисяна с избранием на пост президента Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Саркисяна с избранием на пост президента Армении 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения.
"Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран", — сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Согласно результатам закрытого (тайного) голосования, которое прошло в парламенте Армении, посол страны в Великобритании Армен Саркисян был избран новым президентом республики. В голосовании участвовал 101 депутат. За единственного кандидата в президенты высказались 90, против — 10 парламентариев, один бюллетень был признан недействительным.
ТАСС: последние новости
Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге Пентагон тревожит наращивание Россией своего военного присутствия в Арктике Аксенов: экономика Крыма после воссоединения с РФ развивается рекордными темпами
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям107
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Поклонская «подложила свинью» Собчак
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение