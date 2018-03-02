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В ЦИК обсудят формат дебатов
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Глава ЦИК обсудит с кандидами в президенты формат дебатов 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова в понедельник проведёт встречу с кандидатами, чтобы обсудить формат предвыборных дебатов, к которому у некоторых претендентов на президентский пост есть претензии.
"В понедельник, с учётом поступивших обращений, мы с ними встречаемся, чтобы понять, что же все-таки хотят кандидаты в рамках этих дебатов, которые идут, смогут они по основным параметрам того, что они хотят, договориться между собой. Мы готовы содействовать", — сообщила Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.
Глава ЦИК отметила, что готова была встретиться с ними уже в пятницу, 2 марта, но они не смогли и попросили провести такую встречу в понедельник.
По словам Памфиловой, все кандидаты и их представители имели возможность внимательно прочитать, изучить и в полной мере воспользоваться постановлениями ЦИК, касающимися дебатов кандидатов. "Что же произошло? Сразу после жеребьевки и в последующем, и в настоящее время ничто не мешало кандидатам изменить самостоятельно по взаимному согласию количество участников совместного мероприятия", — сказала она.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что не поняла, почему "один из кандидатов на одном из каналов на одних из дебатов обвинил ЦИК и телеканал в том, что чего-то там не так мы сделали".
"Ещё раз говорю: представители кандидатов и сами кандидаты — внимательно прочитайте наш порядок. Сейчас раздадим всем эти методички, пусть они внимательно изучат", — отметила Памфилова.
Ранее кандидат от КПРФ Павел Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать, покинув студию Первого канала.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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