В ЦИК обсудят формат дебатов

Глава ЦИК обсудит с кандидами в президенты формат дебатов

"В понедельник, с учётом поступивших обращений, мы с ними встречаемся, чтобы понять, что же все-таки хотят кандидаты в рамках этих дебатов, которые идут, смогут они по основным параметрам того, что они хотят, договориться между собой. Мы готовы содействовать", — сообщила Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу. Глава ЦИК России Элла Памфилова в понедельник проведёт встречу с кандидатами, чтобы обсудить формат предвыборных дебатов, к которому у некоторых претендентов на президентский пост есть претензии.

Глава ЦИК отметила, что готова была встретиться с ними уже в пятницу, 2 марта, но они не смогли и попросили провести такую встречу в понедельник.

По словам Памфиловой, все кандидаты и их представители имели возможность внимательно прочитать, изучить и в полной мере воспользоваться постановлениями ЦИК, касающимися дебатов кандидатов. "Что же произошло? Сразу после жеребьевки и в последующем, и в настоящее время ничто не мешало кандидатам изменить самостоятельно по взаимному согласию количество участников совместного мероприятия", — сказала она.

"Ещё раз говорю: представители кандидатов и сами кандидаты — внимательно прочитайте наш порядок. Сейчас раздадим всем эти методички, пусть они внимательно изучат", — отметила Памфилова. Глава Центризбиркома подчеркнула, что не поняла, почему "один из кандидатов на одном из каналов на одних из дебатов обвинил ЦИК и телеканал в том, что чего-то там не так мы сделали".