В Молдавии «уже почувствовали» вмешательство России в выборы

"Мы уже чувствуем вмешательство Российской Федерации и участие России. Понятно, что в электоральном контексте в Молдавии будут попытки или уже реализуются определенные действия. Власти Молдавии должны обеспечить, чтобы будущие выборы были корректными, открытыми, транспарантными, законными и без какого-либо вмешательства, так чтобы единственный, кто решал для республики — это был гражданин Молдавии, а не кто-то извне", — заявил Канду на межпарламентской конференции " Грузия , Молдавия и Украина : Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности", которая проходит в Кишиневе в пятницу.

При этом Канду не привел никаких доказательств своим словам.

По его мнению, Молдавия, Грузия и Украина должны объединить усилия. «Мы просим правительства быть более активными для поиска и реализации совместных действий на уровне стратегий и элементов обороны и защиты, а также на уровне проектов, включая реализацию реформ», — отметил Канду.

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдавии. Эксперты считают, что выборы в законодательный орган могут состояться осенью этого года или в начале 2019 года.