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В НАТО назвали контрпродуктивными заявления РФ о возможном взятии на прицел стран альянса
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В НАТО назвали контрпродуктивными заявления РФ о возможном взятии на прицел стран альянса 

ТАСС 2 марта 2018
БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Заявления России «о возможности взятия на прицел стран НАТО неприемлемы и контрпродуктивны». Об этом заявила в пятницу представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя Послание президента РФ Федеральному собранию РФ.
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